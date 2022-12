Dreimal en suite: Denise Pusemann (18) mit Landesmeister-Serie

Werbung

In einem zweitägigen Turnier fanden in Podersdorf am Georgshof die Landesmeisterschaften der Voltigierer statt. Über 250 Pferdesportlerinnen und Pferdesportler fanden sich für das Event ein.

Die Golserin Denise Pusemann setzte sich bei ihrem Bewerb gegen 15 Mitstreiterinnen durch und wurde mit zwei Zehntel Vorsprung zum bereits dritten Mal burgenländische Landesmeisterin im Voltigieren. Bereits nach dem ersten Durchgang ging sie in Führung, die sie behielt. Bei ihrer Kür wählte sie das Thema „Ballerina“.

Vorbereitet hatte sich die Athletin eigentlich mit einem anderen Pferd als dem 19-jährigen Tornado. Aufgrund einer Verletzung stieg sie aber dann um. „Mit ihm bin ich auch die letzten zwei Jahre Landesmeisterin geworden. Daher war ich beruhigt auf ihm reiten zu können, obwohl ich heuer nur zwei Mal auf ihm brilliert habe“, erklärte Pusemann.