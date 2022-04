Parndorfer Festspiele beim Leuchtturm-Lauf

Werbung

Vier Siege holten der 1. Parndorfer Laufclub und seine TriKids beim ersten Wettkampf der Saison in Podersdorf. Die jungen Triathleten räumten bei den Burschen in der Altersklasse U14 alle drei Medaillen ab. Niklas Reichhart lief am Ufer des Neusiedler Sees zu Gold, vor seinen Teamkollegen Clemens Tschida und Theo Prandstetten.

Einen Doppelsieg gab es bei den Mädchen in der U18, wo Clara Tschida vor Sophia Stepan siegte. Annika Reichhart holte in der U8 Silber, ihre Schwester Amelie in der U10. Die beiden machten damit einen höchst erfolgreichen Tag für Familie Reichhart perfekt, nachdem Bruder Niklas bereits Gold gewonnen hatte. Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist Samira Stepan, die in der U12 Vierte wurde.

Auch die Nachwuchs-Asse des Laufclubs zauberten Trainer Sigi Pamer mit ihren Platzierungen ein Lächeln ins Gesicht. Samuel Grman holte in der U8 Silber, Katarina Kascakova lief in der U12 zur Bronzemedaille, ebenso Laurina Müller in der U10. Jeweils den vierten Platz erreichten Sara Slamikova bei den Knirpsen und Sophie Hermann in der U12. Gestartet waren außerdem Aron Reiser und Laura Slamikova.

Zu überzeugen wussten auch die erwachsenen Parndorfer Starter. Allen voran Orsolya Reiser, die den Damenbewerb gewann, und Herbert Kasper, der bei den Männern in der Altersklasse 70 triumphierte. Bei den über 50-Jährigen wurde Walter Haider 15., in der Allgemeinen Klasse belegte Alexander Bencic den sechsten- und Gerald Frippus den 22. Platz.

Derzeit laufen bereits die Vorbereitungen auf die nächsten Wettkämpfe. Die Tri-Kids und die Nachwuchs-Athleten des Laufclubs sind das nächste Mal Anfang Mai bei den Landesmeisterschaften im Supersprint Duathlon im Einsatz, bei den Erwachsenen steht am 18. Juni der Parndorfer Straßenlauf auf dem Programm.