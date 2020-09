Vier Bewerbe, knapp 2.200 Starter und beste Bedingungen machten den Austria Triathlon in Podersdorf trotz der Corona-Maßnahmen zu einem Highlight für Athleten von nah und fern. Unter dem Motto „Fast, Hard, Legendary“ bewiesen die Triathleten von der Sprint- bis zur Langdistanz ihre Klasse. Gelaufen wurde unter anderem um die Staatsmeistertitel über die Langdistanz. Bei den Herren kürte sich dabei Michael Weiss zum Meister, neue Staatsmeisterin ist Jacqueline Kalina.

„Podersdorf ist immer für eine Überraschung gut, ob Wind, Hitze oder wechselnde Bedingungen, hier sind Bestzeiten möglich“, resümiert Organisator Daniel Döller nach der 33. Auflage des Austria Triathlon. Im spiegelglatten See hatte auf der Langdistanz anfangs der Deutsche Per Van-Vlerken die Nase vorne.

An Land rückten die Verfolger um Michael Weiss immer näher an ihn heran, in Runde drei übernahm Weiss schließlich überraschend die Führung. Er beendete die Raddistanz in 04:01:00 Stunden und stellte damit eine neue Rad-Weltbestzeit über die 180 Kilometer auf. Mit über elf Minuten Vorsprung konnte er seine eigene Pace durchziehen.

Zum Schluss verpasste er mit seiner Zeit von 7:36:56 Stunden nur knapp die Weltbestzeit über die Langdistanz. Nach dem Zieleinlauf zollte er dem Event Respekt: „Hört man für eine Sekunde auf zu treten, steht man. Die Strecke verzeiht keine Schwäche.“

Bei den Damen zog die Gesamtzweite Jacqueline Kalina von Beginn an der Konkurrenz davon und beendete ihren erst dritten Austria Triathlon mit einer sensationellen Zeit von 09:08:29 Stunden. „Zuerst das geniale Schwimmen am spiegelglatten Neusiedler See, danach kämpft man klassisch gegen den Wind, die Hitze und einen selbst“, so die frischgebackene Staatsmeisterin.

Trotz Corona-Krise war das Event auch heuer eine der größten Sportveranstaltungen Österreichs, die Wertschöpfung für die Region beläuft sich laut Veranstalterangaben auf drei Millionen Euro.