Das Experiment ist geglückt: Der erste Omni Biotic Austria Triathlon, der im ungewohnten Format eines Jagdrennens ausgetragen wurde, war ein voller Erfolg für Organisatoren, Zuschauer und Athleten.

Ein Solostarter, „der Gejagte“ wurde von drei Teams, die jeweils mit einem Zeitrückstand in das Rennen gingen, verfolgt. Die Hauptrolle übernahm dabei Christoph Schlagbauer vom Omni Biotic Powerteam, Vize-Weltmeister seiner Altersklasse auf Hawaii.

Schlagbauer war zu schnell für die Verfolger

Verfolgt wurde er von Topstars des Triathlon-Sports wie dem Salzburger Patrick Lange, Weltmeister von 2017 und 2018, oder Gustav Iden, dem amtierenden 70.3-Weltmeister über die Mitteldistanz. Diese mussten einen Zeitrückstand auf den Solostarter gutmachen, was ihnen auch fast gelungen wäre. Bis kurz vor dem Ziel war dem Führenden das Team Half auf den Fersen. Es gelang ihnen aber nicht, den Gejagten einzuholen, Christoph Schlagbauer kürte sich somit zum Sieger des ersten Omni Biotic Austria Triathlon.

Schlagbauer absolvierte im Alleingang die Langdistanz und nahm als Erster vom Podersdorfer Leuchtturm aus die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in Angriff. Zwanzig Minuten später nahm Patrick Lange die Verfolgung auf. Als Dritter ging das Team Half mit 40 Minuten Rückstand ins Rennen, das Team Olympic um den norwegischen Weltrekordhalter über die 70.3 Mitteldistanz, Kristian Blumenfelt, scheiterte am Rückstand von 110 Minuten.

„Ein unglaublich spannendes Rennen bis zum Schluss“, freute sich Organisator Daniel Döller über die gelungene Premiere. „Mit unserem neu gegründeten Triathlon-Profiteam gleich in so starker Besetzung in einem neuen Jagdformat anzutreten war ein tolles Gefühl. Wir haben heute starke Leistungen gesehen und ein unglaubliches Finish“, bilckt Döller zufrieden auf die Premiere zurück.