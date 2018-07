Zuletzt fand am Georgshof, dem Reitstall der Familie Lang in Podersdorf ein Voltigiertreffen mit vielen Nachwuchsvoltigierern aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland statt.

In der Klasse L und A fand die ländliche Meisterschaft im Voltigieren statt. Diesmal waren 16 Mädchen des LVRV Frauenkirchen und des Vereins Kassandra am Start. Vanessa Bieder konnte schon mit einer exzellenten Pflicht auf dem Pferd Tornado und der Longenführerin Jaqueline Eger den Grundstein für ihren Sieg legen und baute mit der besten Kür diesen Vorsprung noch aus. Im offenen Bewerb der Klasse L konnte sie sich ebenfalls den Sieg sichern.

Den Vizemeister holte sich Melanie Steinhofer auf Lord of Dance und der Longenführerin Jaqueline Eger. Sie zeigte ansprechende Leistungen in Pflicht und Kür und sicherte sich den zweiten Platz. Den dritten Platz in der Meisterschaft holte sich Lara Rodlmayr auf Tornado mit Jaqueline Eger an der Longe.