Enguelle als Antreiber

Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, dass beim SV Prellenkirchen ein großer Neuzugang erwartet wird. Nun ist es tatsächlich so weit: Die Transferbombe hat eingeschlagen. Prellenkirchen konnte Francis Enguelle vom SC Neusiedl verpflichten.

Der 29-jährige Mittelfeldregisseur erhielt seine fußballerische Ausbildung unter anderem im BNZ Burgenland. Anschließend heuerte er 2008 beim SV Mattersburg an, bevor er dann ab 2014 für die Neusiedler auflief. Insgesamt absolvierte Enguelle 255 Partien in der Regionalliga Ost. Mehrere Vereine sollen dem defensiven Mittelfeldspieler ein Angebot vorgelegt haben, doch am Ende entschied er sich für den Wechsel nach Prellenkirchen. Trainer Michael Ecker erklärte, wie dieser Transfer-Coup zustande kam: „Enguelle ist vor einigen Jahren nach Prellenkirchen gezogen, da haben wir natürlich unsere Fühler ausgestreckt. Er war bereits in der Vergangenheit einige Male als Zuschauer bei uns und mag den Verein und das Umfeld.“

Dieser Neuzugang ist eine Kampfansage an die Konkurrenz und stellt vielleicht das fehlende Puzzlestück im Mannschaftsgefüge dar. Mit ihm könnte Prellenkirchen den Sprung ganz nach oben schaffen, das erhofft sich auch der Coach: „Wir freuen uns sehr, dass dieser Transfer jetzt geklappt hat. Enguelle wird unserer Mannschaft enorm weiterhelfen und kann auch den jungen Spielern viel beibringen. Er wird viel Ruhe in unser Spiel bringen und wird natürlich auch eine wichtige Unterstützung für Peter Durica sein. Im Frühjahr ist alles möglich.“ Prellenkirchen liegt in der Tabelle mit fünf Punkten Rückstand auf Leader Fischamend auf Platz drei.