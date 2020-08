24. August 2018: Auswärtsspiel bei Darmstadt. Der damalige Duisburger Christian Gartner muss kurz nach dem Anpfiff schwer verletzt runter. Kreuzbandriss. Seitdem kämpfte der 26-Jährige um sein Comeback, seit einem Jahr ist Gartner vereinslos. Der Burgenländer gab aber nie auf, will in der Südstadt wieder durchstarten. „Die Situation war natürlich schwierig und keine leichte“, blickt Gartner zurück.

Der Mittelfeldmann aus Illmitz kann auf mehrere Einsätze in den österreichischen Nachwuchsnationalteams verweisen, hat zudem 58 Einsätze in der 2. deutschen Bundesliga für Fortuna Düsseldorf und MSV Duisburg absolviert, ebenso wie 28 Spiele in der österreichischen Bundesliga für Mattersburg. Als Rückschritt sieht er sein Engagement in der Südstadt nicht. Denn Gartner ist trotz seiner Erfahrung zunächst nur für die Juniors eingeplant. „Es ist mir egal ob Regionalliga oder Bundesliga. Ich habe zwei Jahre lang kein Bewerbsspiel gemacht“, ist Gartner froh, wieder einen Verein gefunden zu haben, „ich bin sehr glücklich, dass ich bei der Admira sein darf.“ Bei den Juniors will er sich mit guten Leistungen aber für höhere Aufgaben empfehlen. „Mein oberstes Ziel ist es, wieder in der Bundesliga zu spielen“, gibt Gartner eine klare Devise aus.

„Mein oberstes Ziel ist es wieder in der Bundesliga zu spielen.“ Christian Gartner hat trotz seiner Leidenszeit den Ehrgeiz nicht verloren

Mit seiner Erfahrung will Gartner seinen Teamkollegen weiterhelfen. „Das sind junge Burschen, so wie ich vor zehn Jahren bei den Mattersburg Amateuren“, lacht Gartner, der aus eigener Erfahrung weiß, wie die Youngsters ticken, „da glaube ich schon, dass ich ihnen helfen kann.“ Die ersten Eindrücke in der Südstadt waren schon positiv.

Die Qualität der Juniors sei gut, ein einstelliger Tabellenplatz ist für Gartner mit seinen neuen Teamkollegen durchaus realistisch.