Draßburg peilt fünften Streich an

Draßburg - Scheiblingkirchen, Samstag, 15 Uhr

„Den Schwung aus der zweiten Halbzeit vom Gastspiel in Siegendorf mitnehmen“ lautet die Devise von Draßburg-Trainer Michael Porics, der im Herbst von seiner Mannschaft daheim verwöhnt wurde. Da gab es vier Siege in Folge vor der Winterpause, alle ohne Gegentor. Porics: „Daran wollen wir anknüpfen, auch wenn uns klar ist, dass Scheiblingkirchen eine schwere Herausforderung wird. Die haben eine routinierte Mannschaft, wo wir unser Spiel durchziehen müssen.“ Wie das genau aussieht?

„Wir wollen wieder hinten gut stehen und im Umschaltspiel zu unseren Chancen kommen“, so der Draßburger Cheftrainer, der nicht viele Gründe hat an der Startelf große Veränderungen vorzunehmen. Zum einen, weil seine Mannschaft in Siegendorf einen homogenen Eindruck hinterließ, zum anderen, weil die zuletzt angeschlagenen Spieler nicht rechtzeitig bei 100 Prozent Fitness sein werden.

„Bei Tobias Polz hat sich leider die Situation verschlechtert, er ist kein Thema für dieses Spiel. Marko Markovic ist erst seit Wochenbeginn im Training. 90 Minuten sind da wohl noch nicht drin.“