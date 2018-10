Keine Frage: Der Parndorfer Emir Dilic ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. „Er ist einer der besten Offensivmänner der Regionalliga“, meint auch sein Trainer Kurt Jusits.

Dementsprechend hat der 27-Jährige stets Druck. „Da habe ich im Vorfeld aber versucht, ihm diesen abzunehmen. Es ist auch gut, wenn er Tore auflegt“, so Jusits. Dilic, der so wie seine Teamkollegen zu Saisonbeginn nur schwer in die Gänge kam, ist mittlerweile aber wieder auf Betriebstemperatur. Schon in den letzten Woche – bei den Siegen gegen Mauerwerk und den Wiener Sport-Club — war Dilic an zahlreichen gefährlichen Torszenen beteiligt.

Die Treffer erzielten dabei aber die anderen. „Wenn man gewinnt, ist es nicht so wichtig, wer die Tore macht“, so Dilic und merkt an: „Natürlich macht man aber gerne selbst Tore.“

Und das gelang ihm zuletzt bei den Admira Juniors, wo er alle drei Parndorfer Tore zum 3:2-Erfolg beisteuerte. Die Formkurve zeigt also bei Parndorf und Dilic selbst deutlich nach oben – eine Kombination, die viel Optimismus für den Rest des Herbstes verbreitet.