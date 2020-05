„Wir sind sehr zufrieden“, so SC Neusiedl am See-Manager Lukas Stranz nach dem fiktiven Spiel gegen den Wiener Sport-Club. „Nach den Videobotschaften zahlreicher Prominenter ist es ein Selbstläufer geworden“, spricht Stranz die vielen Größen des Fußballs (u.a. Hans Krankl, Toni Polster, Andi Ogris, Jan Age Fjörtoft) an, die für den NSC via Facebook die Werbetrommel rührten.

Den „Gegner“ will Stranz auch nicht unerwähnt lassen: „Es waren auch Spieler und Fans des Sport-Clubs unter den Ticket-Käufern dabei.“ Und die kamen bei der Premiere dieer Art von „Spiel“ auch durchaus auf ihre Rechnung. Via Facebook konnte dann jeder dabei sein und da ließ sich der NSC auch einiges einfallen.

Budget-Planung steht weiterhin im Fokus

Vergangene Spiele zwischen den befreundeten Teams aus der Seestadt und aus Wien gab es ebenso wie mehrere Talk-Runden, wo mehrere Spieler dabei waren, die sowohl das NSC- als auch das Sportclub-Trikot trugen – darunter Dominik Silberbauer, Daniel Seper und Franz Weber.

Auch die Kapitäne Patrick Kienzl und Philipp Dimov waren ebenso dabei wie Neusiedl-Trainer Sascha Steinacher sowie Neusiedl-Legende Markus Dombi. Insgesamt wurden mehr als 20.000 Euro in die Vereinskasse gespielt — was noch nicht die Rettung des NSC bedeutet.

„Es ist aber ein erster großer Schritt“, meint Stranz, der jetzt mit seinen Funktionärskollegen mittendrin in der Budgetplanung für den Herbst ist, wo er möglicherweise nicht mehr Manager ist. Stranz wird im September erstmals Vater und kündigt an, sich in die zweite Reihe zurückzuziehen. Zuvor will er aber noch alles versuchen, um den Ostliga-Spielbetrieb des NSC zu sichern.