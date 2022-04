Neusiedl-Coach Rapp: „Die Trauben hängen dort ganz hoch“

Werbung

Zwei Siege in Folge (4:0 gegen Mauerwerk, 1:0 gegen die Admira Juniors, kein Gegentor) – der NSC hat Selbstvertrauen getankt. Und das wird man brauchen, wenn man morgen, Freitag, um 19 Uhr auf der Hohen Warte beim Tabellenführer Vienna die zweite Auswärtsniederlage vermeiden will. Die Ausgangslage ist klar, Neusiedl hat nichts zu verlieren. Die Vienna steht vor einem Pflichtsieg im Titelkampf. Dementsprechend bewertet Neusiedls Trainer Stefan Rapp das Spiel auch als eine Art Bonus: „Wenn wir von der Hohen Warte Punkte mitnehmen, dann ist es ein Bonus. Wenn nicht, dann eventuell eine Lehrstunde.“

Fakt ist für den Coach, auch wenn es zuletzt mit einem Blick auf die Resultate gut lief, dass noch genug Luft nach oben ist: „Weil die Performance gegen die Admira Juniors im spielerischen Bereich nicht wirklich weltbewegend war.“ Wo ortet der Trainer Aufhohlbedarf? „Im Ballbesitz. Das war suboptimal. Wir hatten zu wenig Beruhigungsphasen, daher war es für uns ein sehr intensives Spiel, was den Aufwand betraf.“ Ob sich das in Wien-Döbling ändert, sei dahingestellt. Immerhin erwartet die Seestädter ein Team, gespickt mit jahrelanger Bundesliga-Erfahrung. „Da brauchen wir keine Worte drüber verlieren. Die Vienna hat einfach enorme Qualität. Die Trauben hängen dort ganz hoch“, so Rapp, der aber sein Team keineswegs chancenlos sieht: „Natürlich wird es richtig schwer, aber unsere Mannschaft ist intakt. Wir werden alles reinhauen und ich hoffe, dass wir im Kopf einen weiteren Schritt nach vorne machen.“

Personell hofft man beim NSC auf die Rückkehr von Kapitän Patrick Kienzl, der gegen die Admira Juniors angeschlagen fehlte. Für den Routinier ein besonderes Spiel, immerhin kickte er in der Saison 2010/11 in der 2. Liga bei den Blau-Gelben: „Natürlich will ich da unbedingt dabei sein. Ich bin guter Dinge, dass es sich ausgeht.“