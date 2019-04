„Es war jetzt nicht komplett unerwartet, dass uns Markus Karner verlässt. Trotzdem war es schon ein Schlag in die Magengrube, weil er ja hervorragende Arbeit geleistet hat“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz und führt fort: „Die Gespräche zwischen Karner und uns waren immer ehrlich und deshalb war uns auch klar, dass er sehr hohe Ambitionen hat. Gleisdorf ist ein Verein, der große Ziele hat und infrastrukturell – mit vier Trainingsplätzen ‑ überragend aufgestellt ist. Wir wollten in diesem Fall Markus Karner keine Steine in den Weg legen, haben seine Entscheidung zähneknirschend akzeptiert.“

Der scheidende Trainer wird am Samstag beim Spiel gegen das Team Wiener Linien noch auf der NSC-Bank sitzen und dann in die Steiermark wechseln: „Ich bin dem SC Neusiedl sehr dankbar, wie stilvoll man mit meiner Bitte umgegangen ist. Diese Entscheidung hat mir schon mehrere schlaflose Nächte bereitet. Mein Dank gilt dem gesamten Klub, dem Betreuerteam und den Spielern.“

Karner startete sein Kapitel Neusiedl mit dem Sensationssieg im ÖFB-Cup gegen die Admira, führte den Klub aktuell auf Platz acht in der Ostliga und in das Semifinale des BFV-Cups: „Wir haben fast alle Ziele erreicht und das waren eben nicht nur Ergebnisse. Ich denke, dass der NSC im Moment zu den spielstärksten Mannschaften zählt, in der Meisterschaft jetzt solide dasteht, im BFV-Cup den Titel holen wird und im ÖFB-Cup haben wir auch für Furore gesorgt. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mit gutem Gewissen gehen kann, auch wenn es gestern als ich der Mannschaft die Entscheidung mitteilte sehr emotional für alle war.“

Neusiedl bereits auf Trainersuche

In Gleisdorf wartet auf den Wiesener eine herausfordernde Aufgabe: „Der Verein hat die Zweite Liga im Fokus. Das Ziel will man mit mir gemeinsam erreichen. Die Infrastruktur dort ist sehr professionell und dementsprechend orientiert sich Gleisdorf nach oben.“

Für die Seestädter ist der Abgang von Karner logischerweise ein herber Verlust. Dennoch ist man für den Rest der Saison durchaus gut aufgestellt, was die sportlichen Belange betrifft. Ab Montag wird der Sportliche Leiter Günter Gabriel, gemeinsam mit dem bestehenden Trainerteam um Co-Trainer Robert Lentsch, Tormanntrainer Udo Siebenhandl und Athletiktrainer Daniel Gangl das Training leiten.

„Aber schon jetzt beginnt die Suche nach einem Trainer für die kommende Saison. Da wollen wir in Ruhe entscheiden und vor Saisonende eine Entscheidung treffen“, meint Stranz.