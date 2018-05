„Wir waren uns mündlich am Mittwoch einig und am Samstag kam dann die Absage per Whats App“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz zur Causa Jürgen Halper. Die Neusiedler führten mit dem aktuellen Oberwart-Coach gute Gespräche. Für Stranz war der Deal so gut wie durch.

Dann kam am Samstag die überraschende Wende. Via Whats App sagte Halper ab. Aus beruflichen Gründen. „Ärgerlich, weil wir ihn wollten und jetzt wieder bei Null stehen, was die Trainerfrage betrifft. Wir wollen aber gar nicht viel jammern, sondern so bald es geht einen Trainer präsentieren“, so Stranz.

„Das Interesse aus Neusiedl war da und Jürgen bat sich auch Bedenkzeit aus, aber er meinte dann, dass er in Oberwart noch nicht fertig sei“, meinte Oberwarts Sportlicher Leiter Michael Benedek. Der scheidende Trainer Gerhard Gmasz verbuchte mit seiner Elf einen 3:2-Sieg in der Regionalliga gegen Rapid II. In einem starken Spiel der Neusiedler lief 89 Minuten vieles richtig gut, da kombinierte der NSC toll und verwertete auch seine Chancen.

Nach 3:0 noch zwei Tore kassiert

Roman Christ per Elfer, Maxi Wodicka und Kapitän Patrick Kienzl mit einem sehenswerten Schuss und stellten bereits nach 47 Minuten auf 3:0 für die Seestädter. Danach hätte die Gmasz-Elf sogar höher führen können, schaltete dann aber einen Gang zurück und musste in der Nachspielzeit sogar noch zwei Tore hinnehmen. Am Sieg der Neusiedler änderte das aber nichts mehr. „Es war bis auf die Nachspielzeit ein ganz starkes Spiel der Mannschaft, die wirklich gut harmonierte und auch schöne Tore erzielte“ resümierte Stranz.

Einen ähnlichen Auftritt wünscht man sich beim NSC auch in der letzten Runde, wenn man wieder ein Heimspiel hat. Der Gegner ist Karabakh Wien. Stranz: „Sicher nicht einfach, aber wir werden alles versuchen, um im letzten Saisonspiel noch einmal anzuschreiben.“

Verzichten müssen die Neusiedler in diesem Spiel auf jeden Fall auf zwei Gesperrte. Patrik Gregora sah gegen Rapid die Gelb-Rote Karte und Daniel Gangl die neunte Gelbe Karte. Abwehrrecke Markus Szegner ging im Cup-Spiel gegen Neuberg angeschlagen raus und wird wohl fehlen.