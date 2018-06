Der SC Neusiedl/See hat noch immer keinen Trainer. Nach der Trennung von Gerhard Gmasz und der Absage von Jürgen Halper haben der Sportlicher Leiter Günter Gabriel und Manager Lukas Stranz derzeit alle Hände voll zu tun, um rasch einen neuen Coach für die neue Saison zu findne.

„Wir haben mit dem ein oder anderen Gespräche geführt. Konkret ist aber noch nichts“, so Club-Manager Lukas Stranz. In der vergangenen Woche wurden auch einige Spieler unter die Lupe genommen in Form eines Trainings. Auch hier konnte der Klub aus der Seestadt noch keinen Neuzugang fixieren. Für die Spieler ist nun erst einmal Pause angesagt. Weiter geht es in der Bezirkshauptstadt Ende Juni, wenn dann hoffentlich ein neuer Trainer bereits feststeht.

Dann wird auch wieder Routinier Sascha Steinacher zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler zog sich im letzten Saisonspiel gegen Karabakh eine Muskelverletzung zu. Diese dürfte aber nun doch nicht so schlimm sein, wie zunächst befürchtet. „Ich gehe davon aus, dass Sascha rechtzeitig zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder fit ist“, stellt Lukas Stranz abschließend klar.