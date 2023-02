Viel zum Grübeln beim letzten Test vom SC Neusiedl

Werbung

„Das ist die große Herausforderung in der Vorbereitung“ so NSC-Trainer Stefan Rapp. Gemeint ist damit, die optimale Startelf für den Frühjahrs-Start in Scheiblingkirchen (25. Feber) zu finden. Immerhin sind mit Daniel Toth, Andre-Eric Tatzer, Mario Töpel und Raul Bucur gleich vier Spieler gesperrt. Dementsprechend ist Rapp zum Grübeln und Improvisieren gezwungen. Beim Testspiel gegen Oberwart am Samstag wird der 51-Jährige daher wohl schon die Elf ins Rennen schicken, die dann jener gegen Scheiblingkirchen „sehr nahe“ kommen wird. „Es sind ganz wichtige Spieler, die uns nicht zur Verfügung stehen. Das wissen wir. Uns ist aber auch bewusst, dass wir einen guten Kader haben.“

„Wir werden eine schlagkräftige Elf stellen“

Und aus dem kann Rapp, bis auf die Gesperrten, voll zurückgreifen. Einzig Hazim Ibrahimovic, der nach einem Kreuzbandriss schon die ersten Kurz-Einsätze absolvierte, wird eher noch nicht 90 Minuten absolvieren können. „Aber sonst stehen uns alle zur Verfügung, wir proben gegen Oberwart den Ernstfall und ich bin überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe im ersten Frühjahrs-Spiel stellen werden.“