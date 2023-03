Ziel bei der Viktoria für den ASV Siegendorf: Das Glück erzwingen

Werbung

Mit gemischten Gefühlen reist Siegendorf nach dem 1:1-Auftaktremis gegen Draßburg nach Wien, wo man auf Kunstrasen bei der Wiener Viktoria ran muss: „Das ist aber jetzt kein Nachteil, weil wir ja den Großteil der Vorbereitung auf Kunstrasen gespielt und trainiert haben. Wahrscheinlich wäre es in einem Monat schwieriger“, so Sektionsleiter Stefan Handl, der aber auch so keine einfache Aufgabe erwartet: „Viktoria hat sich personell kaum verändert, wird eingespielt sein und da müssen wir uns auf eine aggressive Mannschaft einstellen, dürfen nicht ungeduldig werden.“

Während Viktoria also ein ähnliches Gesicht wie im Herbst zeigen wird, gab es bei Siegendorf in der Winterpause bekanntlich viel Veränderung. Gegen Draßburg standen gleich sechs neue Akteure in der Startelf. Und die werden wohl auch gegen Viktoria beginnen. Wer möglicherweise in die Startelf rutschen könnte, ist der Siegendorfer Kapitän. Florian Frithum war in der vergangenen Woche leicht angeschlagen.

„Ich wollte kein Risiko eingehen. Besser jetzt ein Spiel fehlen, als vielleicht dann drei oder vier“, so der torgefährliche Mittelfeldmann, der bei der Viktoria das Glück erzwingen will: „Wir werden alles reinhauen, um uns am Ende die drei Punkte zu holen.“