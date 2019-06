Das Gesicht beim SC Neusiedl am See in Bezug auf die kommende Saison nimmt die ersten Formen an. In der Vorwoche konnte der Club mit Hannes Friesenbichler den neuen Coach präsentieren. Nun hat man in der Seestadt auch den ersten neuen Spieler verpflichten können. Mit Armin Pester (aus Tauka, Ortsteil von Minihof Liebau) kommt ein junger burgenländischer Spieler vom Regionalliga Mitte-Klub Bad Gleichenberg in die nördlichste Bezirkshauptstadt des Landes. „Pester ist ein großer und kopfballstarker Innenverteidiger, der gut zu uns passt“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz. Der Kontakt zum 20-jährigen Abwehrspieler kam übrigens über Ex-Trainer Markus Karner zustande. „Ich will schnell Fuß fassen beim Neusiedler SC und Stammspieler werden. Das Ziel ist es wieder im vorderen Drittel mitzuspielen und dabei guten Fußball zu zeigen. Die Vorfreude auf den neuen Verein ist jedenfalls richtig groß“ so Pester über seine neue Aufgabe beim NSC.

Zwei andere Innenverteidiger werden hingegen Neusiedl verlassen. Die Verträge von Roman Christ und Clinton Bangura wurden nicht verlängert. Mit Goalgetter Osman Bozkurt hat man gute Gespräche geführt, sein Verbleib ist aber noch nicht definitiv fix. Selbes gilt für Tormann Martin Kraus.