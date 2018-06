Wenn Robert Weinstabl auf die ehemalige Spielstätte, das (nicht mehr vorhandene) Lindenstadion des SC Eisenstadt blickt, kommt Wehmut auf: „Das ist natürlich ein Wahnsinn, was hier passiert ist. Ich hoffe, dass jetzt mit dem neuen SC Eisenstadt wieder etwas entsteht.“ Weinstabl, der seine Spieler-Karriere in Eisenstadt begann, ist mittlerweile Amstetten-Trainer. Und da gab es statt Wehmut heuer Freude pur.

Zwei Jahre ist er mittlerweile in der Regionalliga Ost tätig und hat dort beide Seiten des Drucks kennengelernt: „Mit Sollenau ging es um den Abstieg und mit Amstetten jetzt eben um den Aufstieg.“ Dabei war der Aufstieg vor Saisonbeginn kein ausgesprochenes Ziel. Weinstabl: „Der Herbst war dann wirklich gut und es hat sich alles so entwickelt, dass wir im Winter gesagt haben, wir wollen aufsteigen.“

Die Rückrunde war dann eine Erfolgsgeschichte: Amstetten holte 33 Punkte, war das beste Team der zweiten Saisonhälfte und belegte Platz drei, der gleichzeitig den Aufstieg in die neue 2. Liga bedeutet. Mit 34 Jahren ist Weinstabl der mit Abstand jüngste Trainer in der Regionalliga Ost – und ist seinem Karriere-Plan also deutlich voraus: „Das hätten mir wohl die wenigsten zugetraut. Dass es so schnell geht, hätte ich selbst nicht erwartet.“

Ausruhen will sich Weinstabl auf seinen Erfolgen aber nicht, hat sich längst die nächsten Ziele gesteckt: „Einerseits will ich Amstetten in der neuen Liga etablieren, anderseits ist das Absolvieren der Pro-Lizenz in der nächsten Zeit ein großes Vorhaben von mir.“ Und für später: „Natürlich wäre es ein Ziel von mir einmal in der Bundesliga zu arbeiten.“