Startschuss zur neuen Saison und die Vorfreude auf die Parndorfer ist bei den Fans groß. Selten war die Vorbereitung von den Ergebnissen so makellos wie dieses Mal. Vier Testspiele, vier Siege mit einem Torverhältnis von 22:1. Dazu gesellten sich noch zwei Erfolge im Burgenland-Cup (3:1 gegen Kittsee und 3:2 gegen SK Pama). Wird Parndorf die Liga und speziell gleich den Auftaktgegner Oberpetersdorf überrollen? „Meisterschaft ist etwas ganz anderes. Und keiner weiß, wo er steht. Aber wir sind gut drauf, das stimmt“, will Co-Trainer Norbert Pammer keine Über-Euphorie aufkommen lassen. Vor allem weil mit den Oberpetersdorfern „ein sehr starker Gegner“ auf die Heideboden-Elf trifft. „Und die haben sich jetzt sogar mit drei Mattersburgern verstärkt“, rechnet auch Coach Paul Hafner mit einer fordernden Partie.

Mattersburg-Trio: Einsatz wackelt noch

Bei den drei SVM-Amateur-Kickern handelt es sich um Mario Guttmann, Luca Sedlatschek und Manuel Haring. Allerdings ist noch nicht klar, ob bis Freitag die Spielberechtigung ins Haus flattert. „Da möchte der Masseverwalter noch ein Wörtchen mitreden“, erklärt FSG-Funktionär Roman Schöll. Im Detail geht es um mögliche Ablöse-Forderungen für die Spieler. Beim letzten Test gegen Draßmarkt, den Oberpetersdorf mit 7:2 gewinnen konnte, war das Trio jedenfalls im Einsatz.

Hafner: „So oder so wird es eine schwierige Partie für uns. Da müssen wir alles aus uns herausholen.“ Daniel Gruber und Christian Haider sind aufgrund ihrer Blessuren fraglich. Peter Trimmel steht gerade am Beginn seiner Ausbildung beim Bundesheer, auch er könnte also fehlen. Fit ist jedenfalls Daniel Bader. Der neue Einser-Keeper wurde im Cup-Match gegen Kittsee noch geschont.

Am Dienstag (25. August) empfängt Parndorf übrigens mit Güssing schon den nächsten Gegner.