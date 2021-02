Daniel Gruber durchlebte den klassischen Karriereweg beim SC/ESV Parndorf. Vom 1B-Kicker avancierte er nach und nach zur Stammkraft in der Ersten. 2015 stieß der bei der Admira ausgebildete Donnerskirchner zu den Parndorfern. Stand heute hat der Offensivmann 130 Meisterschaftsspiele für Parndorf bestritten.

Was allerdings auffällt: Nur 24 Treffer konnte Gruber dabei für seine Farben erzielen. „Natürlich ein schlechter Wert. Viel zu wenig“, gesteht er im BVZ-Interview. Dabei attestiert ihm das Trainerteam großes Potenzial. Ein Verfechter seiner Künste und einer seiner größten Kritiker zugleich ist Co-Trainer Norbert Pammer. Der Ex-Goalgetter sieht in Gruber ein Spiegelbild seiner selbst. „Er ist mir sehr ähnlich, nur ist er viel schneller als ich damals. Leider bringt er seine Trainingsleistungen oft nicht auf dem Feld. Es fehlt am letzten Pass oder am Abschluss.“ Pammer weiß aber, „dass Gruber jederzeit explodieren kann. Ich warte nur darauf. Ein Spieler wie er ist für 10 bis 15 Tore Minimum pro Saison gut.“

Gruber will mit Parndorf zurück in die Ostliga

Das ist auch das persönliche Ziel des 23-Jährigen. „Und mindestens zehn Torvorlagen pro Saison. Bei mir ist es so: Wenn es gut läuft, dann gelingt alles. Erwische ich einen schlechten Tag, dann lasse ich gleich den Kopf hängen.“ Gruber arbeitet aber hart an der Trendumkehr und möchte auch lauter werden. Mit Parndorf sieht er seine Reise noch lange nicht beendet. „Die restlichen Partien der Saison wollen wir gewinnen. Danach nehmen wir uns die Rückkehr in die Ostliga vor.“