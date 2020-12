Felix Wendelin lebt beim SC/ESV Parndorf eine Erfolgsgeschichte. Sieben Jahre ist er nun schon beim Klub. Unscheinbar, ruhig und schnörkellos liefert der Innenverteidiger seine Partien ab. Es waren schon 174 Meisterschaftsspiele, was den 28-Jährigen zum Super-Routinier in der jungen Truppe macht.

Was die Statistiken offenbaren: Wendelin hat noch nie eine Rote oder Gelb-Rote Karte gesehen. Und es waren gerade einmal 29 Gelbe, die er in Parndorf kassiert hat. Ob er eventuell ein braver Verteidiger ist? Wendelin schmunzelt. „Das nicht unbedingt. Aber mit der Zeit wird man routinierter und weiß dann schon vorher, wo es zu einem Schnittball kommen kann.“ Das Stellungsspiel ist die große Stärke des Golsers, der mittlerweile in Parndorf lebt und dort seine Liebe gefunden hat. „Ich wohne in der Nähe des Stadions und kann zu Fuß zum Training kommen.“ Nicht nur deswegen flammte bei ihm nie das Gefühl auf, abwandern zu müssen. „Andere Klubs haben sich auch nie gemeldet. Wahrscheinlich weil ich immer schon sehr früh in Parndorf zugesagt habe“, scherzt der Abwehrmann.

Seine enge Bindung zum SC/ESV freut Cheftrainer Paul Hafner, der sich in Wendelin wiedererkennt. „Er trägt die Nummer 15 so wie ich damals. Und so wie ich rutscht er selten zum Ball.“ Eben weil er die Situation oft schon geklärt hat, bis es zum letzten Rettungsmittel kommen muss. „Er ist ein ganz wertvoller Spieler. Und was er jetzt schon gelernt hat, ist laut zu werden und die Mannschaft zu führen. Da ist er mittlerweile im perfekten Alter“, so Hafner.