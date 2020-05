Parndorfs Coach Paul Hafner sieht ihn zu 100 Prozent in der Offensive. Co-Trainer Norbert Pammer ebenso. Die Rede ist vom Golser Mario Wendelin, der nach seiner Akademie-Zeit zum Verteidiger umfunktioniert wurde. Im Heidebodenstadion war er zunächst ebenso in der Abwehr im Einsatz. Doch Pammer leitete die Wendelin-Wende ein und stellte den 25-Jährigen wieder in die vorderste Reihe. „Dort sehe ich mich eigentlich auch“, sagt Wendelin. Dass er derzeit nicht die Offensiv-Waffe Nummer eins ist, hat einen Grund: Verletzungsteufel!

2018 rissen das Kreuzband und der Meniskus im Training. Für Sommer 2019 sollte Mario dann wieder fit sein, doch die erste OP schlug fehl, im Aufbau riss erneut das Kreuzband. Im Oktober war schließlich der letzte Eingriff endlich von Erfolg gekrönt. „Jetzt ist geplant, dass ich in der Sommervorbereitung wieder angreifen kann“, strotzt Wendelin vor neuem Selbstvertrauen. Die Corona-Krise kommt dem Golser sogar entgegen, denn er versäumt nichts. Beim Training wären jetzt Zweikämpfe ohnehin für ihn tabu gewesen. Was heißt: Er kann mit der Mannschaft alles mittrainieren. „Das spielt mir gerade in die Karten“, schmunzelt Wendelin, hofft aber, dass bald wieder normal Fußball gespielt werden kann. Denn: „Sonst werden die Vereine Probleme bekommen.“