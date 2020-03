Am Sonntag ging eine große Ära zu Ende: Gerhard Milletich trat nach 27 Jahren als Obmann des SC/ESV Parndorf zurück. Ein Schritt, der den erfahrenen Funktionär nicht kalt lässt.

„Tränen sind zwar keine geflossen. Es gab aber einige Momente, wo man sich diesbezüglich konzentrieren musste.“ Kein Wunder: Der heutige Verein ist das, was Milletich und sein Team daraus gemacht haben. Der SC/ESV ist sein Baby – ein Fixstern am Fußballhimmel, über Burgenlands Grenzen hinaus bekannt und das alles, obwohl der Klub „nur“ mehr in der Landesliga spielt. Der Abstieg aus der Regionalliga Ost im vergangenen Jahr kann das nicht überschatten, was Milletich über all die Jahre aufgebaut hat. „Die Infrastruktur ist top, wir haben einen tollen Nachwuchs und spielen immerhin Landesliga. Ich darf auch mit Stolz sagen, dass wir diese Übergabe mit einem wirtschaftlichen Plus über die Bühne bringen.“

Die Basis für die Zeit danach hat Milletich also gelegt. Er bleibt als Sponsor erhalten und auch als Präsident. „Ich bin also nach wie vor dabei, kann aber auch einmal ruhigen Gewissens bei Sitzungen und Spielen fehlen.“

Weggefährte Sutrich ist der neue Obmann

Seinen Weg zieren zahlreiche Highlights. Welches ihm spontan einfällt? „Das Cup-Match gegen Rapid“, erinnert sich der 63-Jährige an das Jahr 2009 zurück. Parndorf holte damals vor 4500 Zuschauern ein 0:2 auf und schied dann in der Verlängerung erst durch ein Tor in der 120. Minute 2:3 aus. „Dass wir gegen den Rekordmeister mithalten konnten, das bleibt ewig in Erinnerung.“

Der neue Obmann heißt Alfred Sutrich, ein Weggefährte Milletichs seit der Stunde Null. „Ich traue ihm und dem neuen Vorstand zu, dass sie erfolgreich für den Verein arbeiten“, tritt Milletich beruhigt ins zweite Glied zurück.

Sutrich freut sich bereits auf sein neues Amt. „Eine Riesenaufgabe für mich. Ich bin aber froh, dass Gerhard unterstützend dabei bleibt“, lautete seine erste Reaktion im Gespräch mit der BVZ. Die Ziele mit dem SC/ESV klingen auch absolut machbar. „Die Durchgängigkeit ist uns wichtig. Wir wollen Spieler vom Nachwuchs bis in die Erste bringen. Und nächste Saison wollen wir eine gute Rolle in der Landesliga spielen.“