Das runde Leder ruht, das Training geht aber zumindest zuhause weiter. „Die Spieler bekommen jede Woche einen Plan. Und die ziehen das vorbildlich durch“, freut sich Parndorfs Coach Paul Hafner über den Einsatz seiner Truppe. „Jeder will sich so gut es geht fit halten. Und das ist auch unbedingt nötig. Wer jetzt aussetzt, für den ist es so, wie wenn er nach einer Verletzung zurückkommt.“ Ansonsten hofft Hafner, dass es demnächst mit dem Training am Platz losgehen kann. „Dass Spiele so schnell wieder stattfinden können, glaube ich nicht.“ Vorstellen könnte sich Hafner auch ein Trainieren in kleinen Gruppen. „Das wäre ins unserem Fall sehr gut, wir haben Zeit. Da könnte man über den Tag verteilt mehrere kleine Trainings abhalten.“