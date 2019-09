Trainerwechsel beim SC Frauenkirchen: Harald Nakovitz musste unter der Woche gehen. „Er hat gute Arbeit geleistet, ich schätze ihn sehr als Trainer und wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl, und meinte noch: „Wir haben keine einfache Mannschaft, in unserer Situation brauchen wir nun einen gestandenen Trainer.“

Und den hat man auch bereits gefunden. Ab Montag übernimmt Dieter Firmkranz beim 1. Klasse Nord-Verein. „Er hat schon in Neudorf, Zurndorf, Pama und Parndorf gezeigt, dass er auch mit jungen Spieler gut kann und soll nun unseren Haufen in geordnete Bahnen lenken“, so Kandl. Beim Match am Freitag gegen Nickelsdorf (1:2-Niederlage) betreute Co-Trainer Markus Bruck die Mannschaft.

