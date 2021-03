Seit der Aufnahme der 2. Frauen Bundesliga in die Spitzensport-Regelung vergangene Woche dürfen die Kickerinnen des SC Neusiedl wieder trainieren. Mit strengen Präventionskonzepten, etwa mit wöchentlichen Tests aller Beteiligten und der Verpflichtung, ein umfangreiches „Gesundheitstagebuch“ zu führen, rollt das runde Leder ansonsten wieder ohne Einschränkungen.

Es gelten keine Kontaktbeschränkungen, bis zu 30 Frauen dürfen gleichzeitig trainieren. Auch Test- und Trainingsspiele sind wieder erlaubt. Bei den ersten drei Einheiten waren bereits 20 Spielerinnen am Platz. Die Regionalliga-Mannschaft der Herren und die 1b der Damen sind hingegen weiter gezwungenermaßen spielfrei. Aber dass die NSC-Frauen wieder kicken dürfen, ist ein Beginn. „Der Muskelkater hielt sich trotz langer Trainingspause in Grenzen“, freut sich Co-Trainerin, Kickerin und 1b-Coach Nina Potz über die gute Form nach der Zwangspause. „An der Kondition scheitert es bestimmt nicht. Im Fokus steht jetzt das Training mit dem Ball, das ging uns die vergangenen Monate am meisten ab.“ Auch die ersten Spieltermine für die 2. Bundesliga stehen schon fest. Es soll nicht nur die Herbstmeisterschaft nachgeholt, sondern die ganze Saison fertiggespielt werden. Der erste Ankick fällt bereits am 3. April gegen den First Vienna FC — „ohne Zuschauer, versteht sich.“

„Topmotiviert“ zurück aus der Zwangspause

Eingerostet sind die NSClerinnen in der spielfreien Zeit nicht, der Spaß am Training ist größer denn je. „Die Mädels sind schon topmotiviert, alle freuen sich wahnsinnig, dass es nun wieder losgeht.“ Das erste Testmatch spielen die Neusiedlerinnen bereits am kommenden Montag im VIVA-Landessportzentrum in Steinbrunn. Dort empfängt die Truppe von Coach Gerald Förster den FC Südburgenland. Das Derby findet im Rahmen des ÖFB-Seminars zur Einführung des „Videoschiedsrichters“ (VAR) in der österreichischen Bundesliga statt. Ergo testen auch die Referees parallel, aber eben das VAR-System.

Organisatorisch ist der Spiel- und Trainingsbetrieb unter den aktuellen Bestimmungen jedenfalls ein Zusatzaufwand. Unterstützung gibt es besonders von Vereinsseite — „der SC Neusiedl am See steht voll und ganz hinter seinem Frauenteam und ist ein wichtiger Rückhalt.“ Unterstützung gibt es aber auch von einigen Apotheken aus der Umgebung, die bei den Tests aushelfen. Um die laufenden Spielbetriebskosten stemmen zu können, haben die NSC Damen auch eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Auf www.startnext.com/nsc1919damen kann man etwas beisteuern.