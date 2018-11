„Es war ein völlig verkorkster Tag für uns. Unsere Leistung war nicht wirklich verständlich, da haben wir uns einiges zerstört“, so Neusiedls Manager Lukas Stranz zur 0:4-Pleite in Stadlau. Zur mehr als ärgerlichen Niederlage kommt nun möglicherweise noch eine Hiobsbotschaft in Form eines Langzeitverletzen hinzu.

Mittelfeldspieler Francis Enguelle, der als Joker in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, verletzte sich in der Schlussphase des Spiels am Knie. „Es sieht nicht wirklich gut aus, das könnte ein Kreuzbandriss sein“, befürchtet Stranz eine schlimme Verletzung des 25-Jährigen. Eine Magnetresonanz im Laufe der Woche soll genaue Aufschlüsse über den Verletzungsgrad bringen.

Für den NSC stellt dies nun ein personelles Problem da. Weil mit Thomas Ettl (beruflich im Ausland) und Philipp Steiner (frühestens Ende Feber wieder im Training) neben Enguelle bereits zwei ähnliche Spielertypen nicht zur Verfügung stehen, denkt man beim Klub über Verstärkung: „Es ist klar, dass wir hier handeln müssen. Wir werden uns nun zusammensetzen, den Herbst analysieren und entscheiden, was zu tun ist“, so Stranz.