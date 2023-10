Blitz-Schlagabtausch beim 10. Kittseer Ströck-Schachturnier

Am Samstag war es wieder so weit: Das Kittseer Ströck-Schachturnier ging in seine zehnte Runde. Im Haberlandt-Festsaal des Barockschloss Kittsee spielten 90 Schachbegeisterte das Spiel der Könige. Ab 14 Uhr begann das Turnier nach den Eröffnungsworten durch Bürgermeister Johannes Hornek.

Mit einem Zeitlimit von 25 Minuten für die 50 Erwachsenen und 20 Minuten Bedenkzeit für die 40 Jugendlichen wurden vier Runden in zufällig ausgelosten Runden gespielt. Organisator und Obmann des Schachklubs Kittsee Josef Kovacs erklärt: „Es ist ein Turnier für den Breitenschach. Keine internationalen Meister oder Großmeister, dafür kommen immer viele gute Spieler aus der ganzen Gegend.“

Heißer Schlagabtausch mit Titelverteidiger

Vorjahressieger Aaron Pongo traf nach zwei Siegen in der dritten Runde auf Martin Eder. Nachdem der Titelverteidiger ein Remi-Angebot ausschlug, kam es zwischen ihm und Eder, dem Spieler mit dem zweithöchstem ELO des Turniers, zu einem schnellen Schlagabtausch in der Endphase der Partie. Nach einem wahren Krimi aus blitzschnellen Zügen musste Pongo eine Niederlage durch Ablauf der Stoppuhr einstecken. Es war ein Kampf um Sekunden.

Durch diese Leistung erreichte Martin Eder vom SPG Pamhagen/Frauenkirchen den zweiten Gesamtrang des Tages. Bronze erstritt sich der punktegleiche Nico Samek vom ASVÖ Schachklub Raiffeisen Gols. Der Sieger und einziger mit vier Siegen in Folge wurde Oliver Dragschitz vom SPG Wulkaprodersdorf SV Burgenland. Rang vier ging an die stärkste Frau des Tages Sandra Buhmann. Alle Sieger erhielten eine Urkunde, einen Pokal und

40 Nachwuchs-Spieler beim Jungendturnier

Bei den 40 Jugendlichen freuten sich sechs Teilnehmer über einen Einzelsieg. Je nach Altersklasse gewannen Krivošik Matúš (U16), Kuso Maximilian (U14), Lahl Sophie (U12), Lahl Marc (U10), Brezian Noel (U8) und Eder David (U6). Alle Nachwuchs-Schachspieler erhielten neben einer Urkunde und einem Pokal auch Süßes gesponsert durch die Firma Hauswirth.

Größtes Schachturnier des Bezirks

Für das leibliche Wohl sorgten während des ganzen Nachmittags kalte Getränke sowie ein kaltes Buffet gesponstert von den Firmen Ströck und Radatz. Organisator Josef Kovacs freut sich über den großen Andrang an Teilnehmenden. Er meint: „Das Ambiente in einem schönen Schloss zu spielen, dass ist einmalig im Burgenland. Und so viele Anmeldungen gibt es bei keinem einzigen anderen Turnier.“