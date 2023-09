Schnellschach-Silber für ASVÖ Pamhagen

Das Turnier um den den Titel des „burgenländischen Landesmeisters im Blitzschach“ begann am Samstag um 18 Uhr abends in Bad Sauerbrunn. Es fanden sich 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vier Nationen ein. Vier Spieler aus Kroationen sowie je einer aus Ungarn und der Solwakei traten am Turnier an. Weiters befanden sich drei Internationale Meister, ein FIDE-Meister und drei Meisterkandidaten unter den Spielern.

In diesem Bewerb um den Landessieg im Schnellschach war natürlich auch der burgenländische Schachriese, der ASVÖ Pamhagen mit fünf Spielern und Spielerinnen vertreten. Am Ende des Turnieres stand der Internationale Gerhard Schroll vom SK Mattersburg mit 6,5 Punkten auf Platz vier der Tabelle. Bronze mit ebenfalls 6,5 Punkten erhielt Meisterkandidat des SK Mattersburg Werner Salomon

Zwei an der Spitze

Mit klarem Abstand setzten sich Platz eins und zwei vom Rest des Feldes ab. Nachdem die beiden Internationalen Meister Stefan Mazur (SVK) und Dominik Horvath vom ASVÖ Pamhagen die ersten vier der insgesamt neun Runden ungeschlagen blieben, trafen sie aufeinander. Der knapp zehn Jahre ältere Slovake konnte dem Nachwuchstalent aus Eisenstadt eine Niederlage bescheren.

Nachdem Stefan Mazur in neun Partien mit acht Siegen und einem Remis ungeschlagen blieb wurde der Spieler für den SK Austria Wien Rangerster des Turnieres. Der Eisenstädter Dominik Horvath erreicht mit starken acht von neun Punkten einen zweiten Platz mit eineinhalb Punkten Abstand zum Drittplatzierten.