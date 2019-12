Am Mittwoch gingen im Eisenstädter Allsportzentrum die Schülerliga-Landesmeisterschaften im Futsal über die Bühne. Nach den Gruppenspielen wurde es in den Halbfinalpartien sehr spannend. Die NMS Theresianum Eisenstadt – am grünen Rasen landesweit eigentlich unbezwingbar – rang die Kicker der NMS Güssing mit 2:1 nieder und sicherte sich das erste Finalticket. Das zweite Kreuzspiel musste nach einem torlosen Unentschieden zwischen der NMS Neusiedl und dem Gymnasium der Diözese Eisenstadt (Wolfgarten) ins Penaltyschießen. Dort hatten die Neusiedler das Glück auf ihrer Seite und setzten sich 2:1 durch. „Der Gegner hat eigentlich in jedem Spiel dominiert, die NMS Neusiedl war spielerisch das beste Team“, merkte auch Wolfgarten-Trainer Peter Herglotz an.

Im Finale sah man eine tolle Performance des Theresianum-Tormanns Fabian Lückl, der mit tollen Paraden das Team von Trainer Joachim Fenz ins Penaltyschießen rettete. Dort war aber Schluss mit lustig – zum Helden avancierte Neusiedl-Tormann Lukas Limbeck, der alle (!) Strafstöße hielt und sein Team über den Landessieg jubeln ließ. „Wir haben das ganze Turnier über starke Leistungen abrufen können“, lobte auch Neusiedl-Trainer Daniel Wind, der aus St. Georgen kommt, seine Siegermannschaft. „Wir gratulieren dem Landesmeister“, so Fenz, der anfügte: „Wir hatten lediglich bei Kontern gute Möglichkeiten. Die Neusiedler waren an diesem Tag einfach besser, hatten in jeder Partie spielerisches Übergewicht.“

Bei den Bundesmeisterschaften in Wiener Neustadt (10. bis 12. März 2020) möchten Wind und sein Team wertvolle Erfahrungen sammeln: „Unser Spiel werden wir auf jeden Fall beibehalten.“