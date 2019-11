Einmal mehr lieferten die Schwimmerinnen aus dem Bezirk hervorragende Leistungen ab. Beim Schwimm-Weltcup in Doha waren auch zwei rot-goldene Top-Athletinnen mit von der Partie. Elena Guttmann (startet für SVS) und Lena Grabowski (SUNS) maßen sich beim top-besetzten Event mit den Weltbesten.

Guttmann war in den Bewerben 50, 100 und 200 Meter Brust, sowie über 200 Meter Lagen am Start. Sowohl über 50, als auch über 100 und 200 Meter Brust schaffte sie es ins Finale. Dort schwamm sie beachtliche Zeiten und holte starke Platzierungen. Über 50 Meter schlug sie in 0:32,40 an und wurde Sechste. Ebenfalls Sechste wurde die Weidenerin über 100 Meter, hier schwamm sie die Distanz in 1:10,96. Im 200 Meter-Finale verpasste sie als Vierte nur ganz knapp das Podium, 2:35,54 reichten dann leider nicht für die Top- Drei.

SUNS-Athletin Lena Grabowski mischte ebenfalls in der Elite mit. Sie war über 50, 100 und 200 Meter Rücken am Start. Im Finale über 100 Meter schlug sie in 1:02,92 als Siebente an. Besser sah es da über die 200 Meter-Distanz aus. Sie schaffte in 2:11,31 den Sprung aufs Stockerl und wurde Dritte.

Als erstes Statement sagte Grabowski: „Ich bin richtig happy mit den Wettkämpfen, die Zeiten waren in meinen Augen schon ganz in Ordnung. Am Ende bin ich natürlich froh darüber, dass sich eine Medaille ausgegangen ist. Das passt.“