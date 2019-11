Beim Weltcup im russischen Kazan war der Bezirk mit zwei Top-Athletinnen vertreten: Die 17-jährige Parndorferin Lena Grabowski und Elena Guttmann (18) aus Weiden schwammen unter die besten Zehn.

Lena Grabowski ging dabei fünfmal an den Start. Über 50 Meter Rücken blieb sie zwar unter der 30-Sekunden-Marke, kam über einen 16. Platz nicht hinaus. Über die doppelte Distanz lief es für das Ass der Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS) schon besser. Grabowski schlug nach 1:02,65 Minuten an und holte den zehnten Platz. In Kazan durfte sich Grabowski gleich an ein einstelliges Resultat gewöhnen, noch besser lief es nämlich über 200 Meter. Je länger die Strecke, desto stärker die Leistung: Mit konstanten 50-Meter-Zeiten zwischen 31,41 und 34,52 Sekunden stieg sie als Sechste aus dem Wasser, im Finale verpasste die Parndorferin mit Platz vier nur knapp das Podest. Nur 27 Hundertstel fehlten ihr auf die Bronze-Medaille. Im Gesamtranking nach Punkten erreichte sie den 17. Platz.

Nach Punkten landete Elena Guttmann aus Weiden auf dem 46. Platz, über 200 Meter Brust schaffte sie es sogar auf den fünften Platz. Im 100-Meter-Brust-Bewerb schlug Guttmann nach 1:08,94 Minuten am Beckenrand an und wurde Sechste. Auch im Brust-Bewerb über 50 Meter schaffte sie es als Neunte in die Top-Ten. Den 200 Meter Lagen-Bewerb beendete sie nach 2:22,66 Minuten als Zwölfte.