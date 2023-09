Andau: Udo Huber erschwamm acht Medaillen

Fünfmal Gold und dreimal Silber. Das war die Ausbeute von Udo Huber aus Andau bei den CSIT World Sports Games in Italien. Der Schwimmer ist seit 2005 wieder erfolgreich im Wettkampfmodus.

Die CSIT - Conféderation Sportive International Travailliste et Amateur / International Workers and Amateurs in Sports Confederation - ist der Weltverband der Arbeiter- & Amateursportverbände, die alle im Breitensportbereich bzw. Nachwuchsleistungssport aktiv sind.

Die ASKÖ vertritt Österreich in diesem ''Sport for All'' - Verband, der 1913 in Gent (Belgien) gegründet wurde und dessen Ideale Gleichberechtigung, Fair Play, Demokratie und Solidarität im Sport sind. In den letzten Jahren ist die CSIT zu einer globalen Organisation gewachsen und besteht mittlerweile aus 41 Mitgliedsverbänden in 33 Ländern sowie einem Kontinentalverband. Insgesamt über 230 Millionen SportlerInnen von Brasilien bis Russland, Finnland bis Angola und über Indien bis China gehören inzwischen der CSIT-Familie an.

Die Städte Cervia, Cesenatico, Cesena und Riccione in der italienischen Region Emilia-Romagna waren von 05. bis 10.September 2023 Gastgeber der CSIT World Sports Games.

Udo Huber, die Moderatorlegende, holte insgesamt acht Medaillen mit ins Burgenland. Mr. Hitparade hat im Kindesalter ehrgeizig mit dem Schwimmsport begonnen, im jungen Erwachsenenalter aber wieder damit aufgehört. Seit 2005 nimmt er wieder an Bewerben teil und feiert dabei regelmäßig Erfolge.