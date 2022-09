Bei Festival quer durch den Neusiedler See

Werbung

Die Seequerung von Mörbisch nach Illmitz ist eine der ältesten noch bestehenden Schwimmveranstaltungen in ganz Österreich. Seit 1969 wird dabei von Mörbisch aus der See bis nach Illmitz durchschwommen. Während damals noch zu Fuß durch den See gewatet wurde, zieht das Event mittlerweile Top-Schwimmer aus dem In- und Ausland an.

Am Sonntag, den 11. September, findet die Querung heuer zum 31. Mal statt, zum zehnten Mal im Rahmen des Schwimmfestivals. Seit 2019 ist auch die doppelte Seequerung Teil des Programms, dabei geht es von Illmitz nach Mörbisch und wieder zurück.

Vor zwei Jahren lieferten sich die beiden deutschen Top-Open-Water-Schwimmer Christoph Wandratsch und Nicky Lange über die doppelte Länge einen engen Fight, erst kurz vor dem Ziel setzte sich Wandratsch entscheidend ab. Damals beschränkte sich das Programm aufgrund der strengen pandemiebedingten Maßnahmen auf die Königsdisziplinen. Heuer werden im Seebad Illmitz am Nachmittag auch wieder kürzere Distanzen und Kinderbewerbe ausgetragen.

Gestartet wird um 9 Uhr mit der 6,2 Kilometer langen doppelten Seequerung von Illmitz nach Mörbisch und zurück. Am Start ist unter anderem auch der lokale Vorjahressieger Florian Schumich, die Jäger-Brothers Robin und Nico aus Mörbisch sowie natürlich starke Konkurrenz aus Deutschland und Ungarn. Die „normale“ Seequerung über 3,1 Kilometer startet um 9.45 Uhr in Mörbisch, das Ziel ist hier auch in Illmitz.

www.schwimmfestival.at