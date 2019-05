Vergangenes Wochenende nahmen drei Schwimmerinnen der Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) bei der Int. Ströck ATUS Graz Trophy teil, dem wichtigsten Meeting für die österreichische Schwimmelite: Lena und Julia Grabowski sowie Sara Smarikova. Rekordschwimmerin und SUNS-Aushängeschild Lena Grabowski konnte ihre Stärke sowohl in der offenen Klasse wie in der Juniorenklasse beweisen und krönte sich zur Gesamtsiegerin des Events. Lena Grabowski startete in fünf Bewerben und qualifizierte sich in vier davon für die A-Finali der offenen Klasse.

Grabowski: „Hätte nie damit gerechnet“

Insgesamt stand die Parndorferin acht Mal am Podest, weil sie auch noch in der Juniorenklasse gewertet wird. In der Offenen Klasse konnte sich die 16-Jährige in ihrer Paradedisziplin 200 Meter Rücken einerseits die Goldmedaille sichern und sich gegen ein starkes internationales Starterfeld durchsetzen, andererseits ihren österreichischen Rekord zum dritten Mal innerhalb eines Monats unterbieten. Mit der Zeit von 2:10,92 Minuten schwamm sie weiter Richtung Olympia 2020. Nur mehr 53 Hundertstel trennen die Athletin von dem Olympia-Limit.

„Ich freu mich extrem über meine Zeit und hätte nie damit gerechnet. Ich werde nun weiterhin beim Training alles geben, damit ich mein Ziel bald erreichen kann“, freut sich die junge Athletin. Über 100 Meter Rücken holte sich Grabowski Silber, Bronze über die 50 Meter Distanz. Dank dieser starken Leistung konnte sie sich den Ehrenpreis für die meisten erreichten Punkte sichern. Somit setzte sie sich in der Gesamtwertung unter anderem gegen die WM- Silbermedaillengewinnern Caroline Pilhatsch durch.

In der Juniorenklasse konnte keine Rückenschwimmerin Lena vom Sieg abhalten, was drei Mal Gold bedeutete. Über 200 Meter Lagen holte sie sich noch Silber, auf dem dritten Platz landete sie im Bewerb 100 Meter Freistil. SUNS-Obmann Hans Christian Gettinger zeigte sich sehr erfreut über die erbrachte Leistung seiner Athletin: „Ich bin überzeugt, dass Lena ihr großes Ziel der Olympiateilnahme erreichen wird. Ich wünsch ihr alles Gute.“

SVS-Athletin Elena Guttmann war stark

Die Schülerin Sara Smarikova bewies bei der Ströck-Trophy ihre Stärke in den Schmetterlingsbewerben jeweils mit neuen persönlichen Bestzeiten und Top-Ten-Platzierungen in ihrer Altersklasse.

zVg Die Weidenerin Elena Guttmann räumte beim ATUS-Meeting in Graz ebenfalls ordentlich ab.

Die jüngere der beiden Grabowski Schwestern, Julia, konnte aufgrund einer krankheitsbedingten zweiwöchigen Trainingsunterbrechung nicht ihre gewohnte Stärke ausspielen. Trotzdem gelang es ihr mit der starken Konkurrenz mithalten: Über 50 Meter Brust landete sie trotz Trainingsrückstand in ihrer Klasse auf dem 5. Platz.

Neben den SUNS-Teilnehmerinnen war eine weitere Athletin aus dem Bezirk dabei, nämlich SVS-Schwimmerin Elena Guttmann. Sie war in Graz ebenfalls richtig stark und konnte sich auch einen Sieg sichern (über 200 Meter Brust). Des Weiteren wurde sie über 100 Meter Brust Zweite und über 50 Meter Brust Dritte – ebenfalls ein bärenstarkes Ergebnis.