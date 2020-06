Seit vergangener Woche sind die Schwimmer der SUNS (Schwimmunion Neusiedl am See) und des LTC Seewinkel wieder in Gols im Wasser. Dank einer Kooperation mit dem örtlichen Freibad trainiert dort auch die Parndorferin Lena Grabowski, die sich vergangenes Jahr für die Olympischen Sommerspiele 2020 qualifiziert hat, die nun allerdings erst 2021 stattfinden. Wegen der Schließung des Neusiedler Hallenbades waren die Schwimmer auf der Suche nach einer neuen Trainingsstätte, die sie nun im Golser Freibad gefunden haben. „Schwimmen ist eine der drei Grundsportarten und eine wichtige Disziplin des Breiten- und Spitzensportes. Die Förderung des Schwimmunterrichts ein zentraler Schwerpunkt – nicht nur der Sicherheit wegen, sondern auch als Basis für die Nachwuchsförderung im Schwimmsport“, so Christian Illedits, Landesrat für Sport und Bewegung.

Zusätzlich erinnert Illedits noch einmal an die Notwendigkeit rascher Unterstützungsmaßnahmen „für unsere 1.500 burgenländischen Sportvereine. Bis 5. Juni erwarten wir die dringend benötigte Hilfe für den Sport. Der Bund ist nun gefordert“, betonte der Landesrat.