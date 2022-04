Grabowski: Zugpferd siegt für Seestädter

Werbung

Aus Neusiedler Sicht überstrahlte der Auftritt von Aushängeschild Lena Grabowski bei den Landesmeisterschaften in Eisenstadt am vergangenen Wochenende alles. Die 19-Jährige triumphierte nicht nur in ihren Paradedisziplinen 100 und 200 Meter Rücken, sondern auch in den drei anderen Stilen Brust, Freistil und Schmetterling sowie im Lagen-Bewerb. Alle neun Einzelbewerbe, in denen sie angetreten war, gewann sie. Damit sicherte sie sich souverän den Gesamtsieg in der Allgemeinen Klasse. Auch wenn die Wettkämpfe im Allsportzentrum für die Parndorferin sportlich keine große Herausforderung darstellten: Wenn es der Wettkampfkalender zulässt, vertritt die EM-Bronzemedaillengewinnerin die Schwimmunion Neusiedl gerne auch bei Wettkämpfen kleineren Kalibers, wie sie der BVZ erzählt: „Der Verein ist eine Familie für mich, hier bin ich aufgewachsen.“ Die jüngsten Starter hatten ihre Freude mit dem Schwimm-Star zum Anfassen: Grabowski stand für Selfies und Autogramme bereit, außerdem verlieh sie den Nachwuchs-Assen Medaillen für ihr Antreten.

„Wenn der Umbau abgeschlossen ist, werden wir wieder voll angreifen!“

Für die zehnte SUNS-Goldmedaille aus dem Hause Gra-bowski sorgte Lenas jüngere Schwester Julia, die nach zwei Jahren ohne Training über 100 Meter Brust den Juniorenbewerb gewann und in der Allgemeinen Klasse hinter ihrer Schwester Zweite wurde. Emma Hareter erreichte in der Juniorenklasse über 200 Meter Lagen den dritten Platz. Bei den Veteranen trumpfte Christoph Prandstetten auf, er steuerte mit seinen Siegen über 50 Meter Schmetterling, Freistil und Rücken sowie über 100 Meter Lagen in der Klasse Masters 2 weitere vier Goldene bei.

Christian Unterberger setzte sich über 50 Meter Brust durch, Lena Sebauer war auf dieser Distanz bei den Masters 1 nicht zu schlagen. Für noch mehr Edelmetall sorgten Patrick Oberroither und Günther Vrba. Insgesamt hatte die Schwimmunion neben den 16 Goldmedaillen viermal Silber und siebenmal Bronze zu Buche stehen. Für den Verein, der aufgrund der Umbauarbeiten im Neusiedler Hallenbad derzeit nur ein kleines Team stellt, war vor allem Grabowskis Triumphzug ein wichtiges Signal für die Zukunft, wie Obmann Hans Christian Gettinger unterstreicht: „Wenn der Umbau abgeschlossen ist, werden wir wieder voll angreifen!“