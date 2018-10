Für die Weidenerin Elena Guttmann war der Arena Cup in Brünn ein nächstes, ganz großes Highlight der Karriere. In allen drei Brust-Bewerben verbesserte die 16-Jährige ihre persönliche Bestzeit, unterbot das Limit für die Kurzbahn-WM in China und belegte jeweils Platz zwei. Das Besondere: Sie landete jeweils hinter dem Superstar aus Ungarn Katinka Hosszu (mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin).

Zuerst um nationale Titel, dann die WM

Die Reise nach China — wo im Dezember die Kurzbahn-WM ansteht — kann aber erst nach der Staatsmeisterschaft im November gebucht werden.

Weil der heimische Schwimmverband nur eine Schwimmerin pro Bewerb entsenden kann, besteht theoretisch noch die Möglichkeit, dass Guttmanns Bestzeit unterboten wird. Da hat es die Parndorferin Lena Grabowski — zumindest über die 200 Meter Rücken — einen Tick stressfreier.

Sie knackte in Brünn über diese Distanz das Limit und ist dort für die Weltmeisterschaft gesetzt. In den anderen Distanzen muss Grabwoski ebenfalls noch die Staatsmeisterschaft abwarten. Die Vorfreude auf das Großevent ist jedenfalls immens, das Ziel für die junge Schwimmerin das Erreichen eines Semifinales.