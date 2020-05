Seit vergangener Woche darf Schwimmerin Elena Guttmann wieder im Wasser trainieren.

Die Südstadt-Leistungssportlerin muss sich allerdings erst mit den neuen Bedingungen zurechtfinden. „Wir müssen bis kurz bevor wir ins Wasser springen mit Maske und Sicherheitsabstand aufwärmen“, schildert die Weidenerin.

„Ich mag es zwar überhaupt nicht, aber was sein muss, muss sein“, nimmt Guttmann es erwartungsgemäß sportlich. Im Wasser hat dann jeder eine eigene Bahn, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können. „Es ist noch sehr ungewohnt, wieder im Wasser zu sein, aber in ein paar Tagen sollte das schon anders sein“, so Guttmann.

Trotz Rückkehr ins Wasser wird es wohl noch dauern, bis wieder Bestzeiten geschwommen werden. „In Wettkampfform sind wir noch lange nicht — das wäre nach sechs Wochen Pause auch sehr außergewöhnlich“, so die Sportpool-Athletin. Das werde noch etwa bis Oktober dauern, dann könnten bereits die ersten Wettkämpfe starten.