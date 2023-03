Lena Grabowski: EM-Qualifikation

Werbung

Am Wochenende sicherten sich österreichische Schwimmerinnen und Schwimmer ihre Tickets für die U23-Europameisterschaft im schottischen Edinburgh – darunter auch die Spezialisten für die 200 Meter Rücken, Lena Grabowski. Mit einer Zeit von 2:13,89 unterbot die Burgenländerin das Limit für die Qualifikation um knapp vier Sekunden. Damit tritt sie aber auf jeden Fall bei der U23-Europameisterschaft an. „Diese EM ist mehr ein Bonus für die Saison“, erklärt die zielstrebige Schwimmerin. Grabowski hat nämlich bereits ihr Augenmerk auf längerfristige Ziele gerichtet und arbeitet bereits daran. Sie definiert ihre Ziele für 2023 und erklärt: „Der Fokus dieses Jahres liegt auf der Allgemeinen Weltmeisterschaft in Japan und darauf die Olympia-Qualifikation zu schaffen.“ Auf Nachfrage, wie sie denn die im August anstehende U23-EM betrachte, antwortete sie: „Wirklich vornehmen kann ich mir für diesen Wettkampf erst etwas, wenn ich weiß, wer dabei ist. Also bis dahin ist mein Plan, dass ich es einfach genieße.“