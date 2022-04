Lena Grabowski: Erst Berlin, dann Matura

Werbung

Lena Grabowski von der Neusiedler Schwimmunion (SUNS) war am Wochenende bei den Berlin Swim Open in der deutschen Bundeshauptstadt im Einsatz. Dort legte die Parndorferin erstmals wieder größeres Augenmerk auf gute Zeiten, nachdem sie sich zuletzt nach einem fordernden Höhentrainingslager in der Sierra Nevada langsam wieder an ihr Leistungsniveau herangetastet hatte.

Eine gute Zeit gelang der 19-Jährigen in Berlin über 100 Meter Rücken. 1:02,32 Minuten benötigte sie für die Strecke, damit war sie nur etwa eine halbe Sekunde langsamer, als letztes Jahr bei den Olympischen Spielen.

Im Gesamtklassement belegte Grabowski hinter der Lokalmatadorin Johanna Roas den zweiten Platz. In ihrer Paradedisziplin 200 Meter Rücken fehlte ein wenig mehr auf ihre Bestzeit, den Wettkampf entschied sie in einer Zeit von 2:11,72 aber für sich. Außerdem ging die EM-Bronzemedaillengewinnerin von Kazan über 400 Meter Lagen an den Start. Dort belegte sie Platz fünf.

Das nächste große Ziel, das Grabowski in Angriff nehmen wird, ist kein sportliches. Anfang Mai beginnen für sie die ersten Prüfungen im Rahmen der Matura.