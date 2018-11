Lena Grabowski, die bei den slowakischen offenen Meisterschaften am Start war, holte nicht nur zweimal Gold und eine Bronzemedaille über die drei Rückendistanzen, sondern unterbot ihren eigenen, erst zwei Wochen alten Juniorenrekord. Über 200 Meter Rücken knackte sie mit 2:09,13 Minuten erneut die österreichische Bestmarke. „Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich den Wettkampf aus vollem Training heraus geschwommen bin“, ist die 16-Jährige mehr als zufrieden.

Aufgrund ihrer aktuellen Höchstleistungen nominierte sie der Österreichische Schwimmverband (OSV) für die Weltmeisterschaft in China, wie am Freitag verkündet wurde. „Ich freue mich extrem und kann es gar nicht erwarten, dort an den Start zu gehen. Ich möchte auf jeden Fall Bestzeiten erreichen“, zeigt sich Grabowski erfolgshungrig.

Die 14. Kurzbahn-Weltmeisterschaften finden von 11. bis 16. Dezember 2018 in Hangzhou (China) statt.

Auch Julia war wieder erfolgreich unterwegs

Über ein sehr erfolgreiches Wettkampfwochenende kann auch die jüngere der Grabowski-Schwestern, Julia, berichten. Bei den Sportunion Bundesmeisterschaften in der Südstadt war die Parndorferin (im Team Burgenland) über 200 Meter Lagen unschlagbar – sowohl in der Jugend-, als auch in der allgemeinen Klasse stand die 14-Jährige am Ende ganz oben am Stockerl.