Lena Grabowski: Matura-Stress und EM-Fieber

Die Parndorferin Lena Grabowski startete am Mittwoch in die Kurzbahn-Europameisterschaft im russischen Kazan. Für sie ist die Europameisterschaft eine Wundertüte, bei der alles herauskommen kann. „Wegen der Matura konnte ich in den letzten Monaten an keinen Wettkämpfen teilnehmen, weshalb ich meine aktuelle Form nur schwer einschätzen kann“, erklärte die Olympia-Schwimmerin vor der Abreise nach Russland.

Als Teil der zwölfköpfigen OSV-Delegation ging sie am Mittwoch in ihrer Paradedisziplin über 200 Meter erstmals an den Start. Im Vorlauf schwamm sie die insgesamt drittschnellste Zeit mit 2:06.51 Minuten und qualifizierte sich damit locker für das Halbfinale am Nachmittag (nach Redaktionsschluss). Am Donnerstag winkt möglicherweise das Finale über 200 Meter, auch die Vorläufe über 50 Meter stehen an. Am Freitag folgt das Finale sowie Vorlauf und Semifinale über 100 Meter — das Finale steigt dort erst am Samstag.