Bei den Landesmeisterschaften in Neusiedl präsentierten sich die Lokalmatadoren von ihrer besten Seite: Die Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) darf über 20 Goldmedaillen, 24 Silberne und 30-mal Bronze jubeln. Zudem gingen drei Gesamtsiege auf das Konto der Neusiedler Athleten.

Die Geschwister Livia und Leni Unterberger räumten gleich mehrere Medaillen ab, beide holten sich zusätzlich den Sieg in der jeweiligen Altersklasse. Livia siegte über 100 Meter Kraul, 100 Meter Rücken und 400 Meter Kraul und erzielte Platz zwei über 50 Meter Freistil. Als Draufgabe holte sie noch drei Bronzemedaillen in der Allgemeinen Klasse. Ihre jüngere Schwester Leni Unterberger behauptete sich über 50 und 100 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 100 Meter Brust gegen die Konkurrenz. Über 400 Meter Freistil wurde sie zudem Zweite.

Gold holte auch Leonie Andert über 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 200 Meter Kraul. Über 50 Meter Brust und Schmetterling schwamm sie auf den dritten Platz, was den Gesamtsieg in ihrer Altersklasse ergab. Jeweils den dritten Platz in der Gesamtwertung errangen Livia Farese (1x Gold, 1x Silber) und Johanna Tschida (1x Gold, 2x Silber und 3x Bronze). In die Medaillenränge schafften es zudem Giurgiu Rubens, Leonard Katona, Sara Smarikova und Josef Mezaros. Nach fünfjähriger Trainingspause meldete sich zudem Viktoria Heßheimer mit Edelmetall zurück.

Grabowski-Schwestern waren nicht am Start

In den Masterklassen holten Linda Korak, Lena Sebauer, Verena Wilhelm, Szilvia Németh, Patrick Oberroither, Christoph Prandtstetten, Christian Unterberger, Florian Rinnhofer und Jakob Kandelsdorfer weitere Medaillen in den Einzelwertungen.

Obmann Hans Christian Gettinger zeigte sich mit den Leistungen seiner Athleten zufrieden:„Es freut mich sehr, dass wir von den jüngsten Altersklassen, bis hin zur Mastersklasse zahlreich am Podium vertreten sind.“

Die beiden Aushängeschilder der SUNS Lena und Julia Grabowski nahmen nicht am Wettkampf teil. Olympiakandidatin Lena Grabowski bereitet sich momentan mit dem OSV-Kader im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada vor, Julia Grabowski ist auf Trainingskurs in Südafrika.