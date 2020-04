Gemäß der ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen durch die Bundesregierung dürfen Heeres- und Polizeisportler sowie Olympia-Qualifizierte wieder trainieren. Zu Letzteren zählt auch die Parndorferin Lena Grabowski (17), die bereits erste Längen in der Südstadt schwimmen durfte.

„Beim Österreichischen Schwimm Verband (OSV) gab es die Regelung, dass der A-Kader wieder starten darf“, erzählt das Aushängeschild der SUNS (Schwimmunion Neusiedl am See). Die acht größten Talente haben damit jeweils eine Bahn in der Südstadt zum Trainieren. „Das erste Mal wieder im Wasser zu sein war natürlich sehr schön — aber auch sehr anstrengend“, beschreibt die angehende Olympia-Schwimmerin das ungewohnte Gefühl, nach dem Trockentraining wieder im Becken zu sein.

Wann das nächste Mal ein Wettkampf stattfinden wird, kann Grabowski derzeit nicht einschätzen. „Ich glaube aber nicht, dass im Laufe dieser Saison — also bis zum Sommer — noch internationale Wettbewerbe stattfinden können.

Weiter warten heißt es dagegen für ihre Nationalteamkollegin Elena Guttmann (18): Sie verpasste die Einberufung in den A-Kader um fünf Punkte, „was etwa fünf Hundertstel Sekunden entspricht“, ärgert sich die Leistungssportlerin aus Weiden. Stattdessen versucht sie sich durch Landtraining bestmöglich fit zu halten. Guttmann geht nicht davon aus, dass im Sommer noch Wettkämpfe stattfinden können, auch ob die Österreichischen Staatsmeisterschaften wie geplant Anfang August über die Bühne gehen können bezweifelt sie. „Wenn, dann sicher noch ohne Zuschauer“, so die Weidenerin.