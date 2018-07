Bereits traditionell starten Burgenlands Schwimmer mit den Landesmeisterschaften in die Ferien. Vergangenes Wochenende wurde auf der Langbahn (50 Meter) der Südstadt um Titel und Medaillen gekämpft.

In Abwesenheit von Burgenlands Sportlerin des Jahres, der SUNS-Schwimmerin Lena Grabowski, ging das Neusiedler Team etwas geschwächt an den Start. Die Jüngere der Grabowski-Schwestern (Julia) versuchte die Lücke aber durch beherzte Rennen wettzumachen. In den Brust-Bewerben gelang ihr das auch.

SUNS-Nachwuchs war vorne mit dabei

Julia Grabowski stieg sowohl im 100 Meter- als auch im 200 Meter-Bewerb als Landesmeisterin aus dem Wasser. Dazu kamen zwei Gold- und vier Silbermedaillen in der Jugendklasse 1, die ihr auch den Sieg in der Gesamtwertung dieser Klasse einbrachten.

Eine weitere Medaille für die Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) in der Allgemeinen Klasse ging an Rubens Giurgiu. Der Parndorfer pulverisierte seine 100 Meter-Freistil Bestzeit um über eine Sekunde und schlug nach 58,83 Sekunden an. Seine gute Form unterstrich er mit Rang drei in der Gesamtwertung der Jugendklasse 2.

Auch der SUNS-Nachwuchs gab ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Vor allem die beiden 10-Jährigen, Sophia Stepan und Josef Meszaros, stachen mit ihren Leistungen heraus. In allen Bewerben lagen sie in ihrer Klasse konstant im Spitzenfeld und fixierten so ihre Stockerlplätze in der Gesamtwertung: Meszaros wurde Zweiter, Stepan Dritte. Mannschaftliche Stärke bewiesen Emma Hareter, Sara Smarikova, Elena Prandtstetten, Anna Reiterits und Hannah Kritsch. In den Staffelbewerben erreichten sie zwei Mal Rang drei.

Lena Grabowski mit Chancen in Helsinki

Trainer Hans Christian Gettinger ist mit seinem Team zufrieden, richtet seinen Blick nun aber nach Helsinki. Dort startet Lena Grabowski diese Woche über die Rückenbewerbe bei der Junioren-EM. „Durchaus mit der Chance auf den Finaleinzug“, so Gettinger.