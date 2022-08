Oberroither-Sieg im Open Water

Werbung

Normalerweise tritt Patrick Oberroither meist als Trainer seiner Schützlinge von der Eisenstädter Schwimmunion (ESU) in Erscheinung. Bei den Österreichischen Meisterschaften im offenen Wasser warf er sich am Wochenende aber wieder einmal selbst in die Fluten, und das mit Erfolg: Auf der 2,5 Kilometer langen Strecke ließ Oberroither jeden Konkurrenten hinter sich und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr.

„Es macht jedes Jahr aufs neue Spaß, sich mit den vielen Kollegen der Open-Water-Familie zu messen“, sagt Oberroither. In Kufstein füllte er eine Dopelfunktion aus und betreute auch seine Nachwuchsschwimmer von der ESU. Mit der Joiserin Leni Unterberger wusste eine von ihnen zu überzeugen, die selbst einmal für die SUNS schwamm. Sie erreichte mit ihren Teamkollegen in der Staffel den dritten Platz. Im Einzelbewerb über fünf Kilometer wurde sie Sechste. „Dass Leni so erfolgreich war, ist der Lohn für den enormen Mehraufwand, den sie derzeit durch das Pendeln nach Eisenstadt betreibt“, freut sich Oberroither.