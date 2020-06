Vergangene Woche ging in der Südstadt der erste Trainingswettkampf seit der Corona-Zwangspause über die Bühne. Trotz langer Wettkampf-Abstinenz zeigten die Leistungssportler dort zum Teil beeindruckende Leistungen. So etwa auch die Junioren-Vizeweltmeisterin über 200 Meter Rücken, Lena Grabowski, von der Schwimm Union Neusiedl am See (SUNS).

„Niemand hat vorher gewusst, was heute passiert“, resümierte Balazs Fehervari, der ungarische Schwimm-Coach in der Südstadt: „Für diese Trainingsphase und Situation war niemand wirklich schlecht, aber auch niemand schon super.“ Durchaus zufrieden sein kann jedenfalls Lena Grabowski. Die 17-jährige Parndorferin schwamm über 200 Meter Rücken eine solide Zeit von 2:12,73 Minuten — „ohne irgendeine spezielle Vorbereitung aus dem harten Training heraus.“

Damit gewann sie auch ihr Duell gegen den Rekordhalter über 200 Meter Rücken, Christoper Rothbauer. Für diese Woche ist ein weiterer Trainingswettkampf als Vorbereitung für das erste Meeting seit der Corona-Pause in Prag am 6. und 7. Juli anberaumt. Anschließend geht es mit einem Länderkampf gegen die starken Ungarn auf der Margareteninsel in Budapest vom 24. bis 26. Juli weiter.