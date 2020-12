Patrick Oberroither und Lena Seebauer von der Schwimm Union Neusiedl (SUNS) feierten am Wochenende Erfolge mit ihren Schützlingen der Eisenstädter Schwimm Union (ESU) beim Einladungsschwimmen des OSV in Graz und die Open in Györ.

Letztere hätte die ESU Corona-bedingt streichen müssen, wären nicht engagierte Eltern eingesprungen. „Die Teilnahme unserer Sportler Sara Heimgartner und Zsofia Molnar erfolgte auf eigenen Wunsch der Eltern und wurde auch selbstständig von diesen organisiert, sie übernahmen auch vor Ort die Betreuung“, freut man sich bei der ESU. „Der Verein möchte sich in diesem Zuge recht herzlich bei den Eltern für dieses Engagement bedanken“, so Vorstandsmitglied Michael Quittenbaum.

In Ungarn ging Zsofia Molnar in drei Disziplinen an den Start. Über 200 Meter Rücken erreichte sie Platz sieben in der Kategorie Junior drei, über 50 Meter sogar Platz sechs. Ihre Teamkollegin Sara Heingartner schwamm bei sechs Starts zweimal nur knapp an den Top-Ten vorbei.

SUNS-Duo zufrieden mit ihren neuen Athleten

In der Grazer Auster hielten unterdessen Florian Schumich und Balazs Bognar die Fahne der ESU hoch. Schumich schwamm dreimal aufs Podest, Bognar zweimal auf Platz 15.

In Anbetracht der aktuellen Corona Situation, der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten sowie der fehlenden Wettkämpfen, zeigen sich die Trainer Patrick Oberroither und Lena Seebauer zufrieden mit ihren Schwimm-Assen.