Topleistungen für Seestädter bei Landesmeisterschaften

Bestärkt und motiviert durch Lena Grabowskis EM-Bronze in Kasan, sicherte sich die Schwimmunion Neusiedl am See bei den burgenländischen Landesmeisterschaften zahlreiche Medaillen: 13x Gold, achtmal Silber und sieben Bronzene lautete die Ausbeute. Damit holte sich die SUNS-Crew Rang zwei im Medaillenspiegel.

Die jüngste Schwimmerin der Neusiedler, Lieselotte Gettinger schwamm mit einer Zeit von 49,45 Sekunden über die 50 Meter Brust Strecke auf den zweiten Platz der Schülerklasse. Den dritten Platz konnte sie sich über die 50 Meter Delfin-Strecke sichern.

Lena Sebauer holte sich in der Allgemeinen Klasse über 100 Meter Brust Silber, Patrick Oberroither Bronze über die 100 Meter Freistil-Strecke. Beide schlugen aber nicht nur in der Allgemeinen Klasse, sondern auch in der Mastersklasse zu. Oberroither holte sich viermal Gold und einmal Silber. Lena Sebauer freute sich zudem über Gold über 50 Meter Brust.

Auch im Staffelbewerb gab es Medaillen

Ihre Vereins- und Trainerkollegin Birgit Böhm-Ritter sprang dreimal ins Wasser und konnte sich bei allen drei Bewerben den ersten Platz in der Mastersklasse sichern. Christoph Prandtstetten und Jürgen Thury traten in allen Masters-Bewerben – 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil, 50 Meter Delfin und 50 Meter Rücken, sowie 100 Meter Lagen – an. Für Prandtstetten glänzte viermal Gold und einmal Silber. Jürgen Thury sicherte sich in seiner Klasse dreimal Silber und Doppel-Bronze. Jakob Kandelsdorfer holte sich Gold über 50 Meter Brust und Silber über die 100 Meter Lagen Strecke. Ihren Teamgeist bewiesen die SUNS-Athletinnen und -Athleten bei den Staffelbewerben. Hier konnten sie in der Allgemeinen Klasse dreimal den dritten Platz erreichen.

Die Schwimmunion freut sich sehr über die vielen Erfolge, trotz der Schließung ihrer Heimatstätte. Obmann Hans Christian Gettinger äußerte sich stolz über die Leistungen seiner Schwimmerinnen und Schwimmer: „Es freut mich sehr, dass wir von den jüngsten Altersklassen, bis hin zur Mastersklasse zahlreich am Podium vertreten waren – besonders durch den Verlust der Heimat-Trainingsstätte. Ich möchte allen Starterinnen und Startern zu ihren Leistungen gratulieren.“

Stark zeigten sich auch die ehemaligen Schwimmer der SUNS, welche durch die Schließung des Neusiedler Hallenbades als ESU-Schwimmer in Eisenstadt trainieren dürfen. Leonie Andert, Stella Bohrer, Anna und Johannes Haubenwallner, Jonas Plansky, Theo Prandtstetten, Leni Unterberger oder Valentina Wurm konnten allesamt Podestplätze erreichen. Über zahlreiche neue persönliche Bestzeiten freuen sich Greta Bohrer, Julia Bohrer, Isabel Gartner, Linda Ritter, Nina Schmidt, sowie Nina und Tim Thury.